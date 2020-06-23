В Кремле не обсуждают амнистию к 75-летию Победы

В администрации президента России не обсуждают возможность проведения амнистии по случаю празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает «Газета.ру».

Предложения по амнистии к 75-летию Победы появились ещё в конце прошлого года. Тогда об этом говорили в президентском Совете по правам человека. Позже депутаты Госдумы внесли ещё несколько инициатив об амнистии. Например, депутаты ЛДПР предлагали впервые провести амнистию по лёгким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Депутат КПРФ Сергей Шаргунов выступил за амнистию впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Масштабные празднования Дня Победы в этом году не состоялись 9 мая и были перенесены на 24 июня из-за коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АмнистияДень ПобедыКремль
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