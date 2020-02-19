В Госдуме предложили объявить амнистию в честь 75-летия Победы

В Государственную думу внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как пишет «Интерфакс», с предложением выступил депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

Парламентарий предлагает полностью освободить от наказания впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. По мнению Шаргунова, на свободу должны выйти несовершеннолетние, беременные, матери и одинокие отцы несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Кроме того, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50-ти, а также инвалиды I или II группы.

Также Сергей Шаргунов считает необходимым освободить впервые осуждённых на срок до пяти лет, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет.