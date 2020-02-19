В Госдуме предложили объявить амнистию в честь 75-летия Победы
В Государственную думу внесён проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как пишет «Интерфакс», с предложением выступил депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.
Парламентарий предлагает полностью освободить от наказания впервые осуждённых за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. По мнению Шаргунова, на свободу должны выйти несовершеннолетние, беременные, матери и одинокие отцы несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Кроме того, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50-ти, а также инвалиды I или II группы.
Также Сергей Шаргунов считает необходимым освободить впервые осуждённых на срок до пяти лет, которые совершили преступления в возрасте до 18 лет.
Между тем, ранее НСН писала, что заключенные курских колоний сошьют более 10 тысяч медицинских масок для собственных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курской области. Там отметили, что отбывающие наказание уже приступили к пошиву масок, подчеркнув, что по качеству изготовленные в колониях маски ничем не уступают аптечным.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что повышение розничной цены на медицинские маски фиксируется практически во всех регионах России. Лидером по повышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где стоимость этих товаров увеличилась в 15 раз.
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