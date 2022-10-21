В Кремле не обсуждали вопрос призыва женщин в армию
21 октября 202212:52
Российские власти не обсуждают возможность призыва в армию женщин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
«Никаких обсуждений на этот счет не было», — отметил представитель Кремля, комментируя возможность призыва женщин в армию по примеру Израиля.
Ранее в Минобороны заявили, что призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru