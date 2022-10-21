В Кремле не обсуждали вопрос призыва женщин в армию

Российские власти не обсуждают возможность призыва в армию женщин. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Минобороны: женщин не призывают в рамках частичной мобилизации

«Никаких обсуждений на этот счет не было», — отметил представитель Кремля, комментируя возможность призыва женщин в армию по примеру Израиля.

Ранее в Минобороны заявили, что призыв женщин в рамках проведения частичной мобилизации не осуществляется и не планируется в будущем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияЖенщиныПризывДмитрий Песков
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