В Кремле заявили о новом обращении Путина к россиянам

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время может выступить с новым обращением к гражданам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, обращение будет связано с ситуацией с коронавирусом. Как уточнил Песков, обращение глава государства сделает, если посчитает это необходимым. Конкретные сроки пресс-секретарь называть не стал, передаёт Ura.ru.

В ходе сегодняшней встречи с журналистами Дмитрий Песков ранее заявил, что полный локдаун в России не будет повторно вводится, поскольку накоплен большой запас прочности в плане борьбы с коронавирусом и лечения больных.

Впервые Владимиру Путин обращался к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса 25 марта 2020 года. После этого он выступал по поводу пандемии в первый месяц лета.

По словам Пескова, сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые обеспечивают меньшую смертность. Кроме того, накоплен резерв коечного фона, который позволяет принимать большее число заражённых.

Он добавил, что сейчас «выстроена целая система по борьбе с коронавирусом», отмечает «Свободная пресса». Однако для большей эффективности необходимо повысить самосознательность граждан, подчеркнул Песков.

