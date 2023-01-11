В Кремле назвали «уткой и диверсией» сообщения о якобы запрете выезда мужчин из России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы введенном запрете на выезд мужчин из России.
Ранее в Сети появились сообщения о «запрете» выезда за границу для российских мужчин, меры якобы действуют с 9 января.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления — «информационная утка» и диверсия.
Ранее Песков назвал «очередной уткой» утверждения Киева о якобы контактах с российской стороной по поводу возможного «корейского варианта» урегулирования на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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