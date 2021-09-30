В Кремле назвали уровень вакцинации россиян от коронавируса недостаточным
Уровень вакцинации россиян пока недостаточный, нужна активная разъяснительная работа с населением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, созданы все необходимые условия для вакцинации граждан, но некоторые до сих пор не приняли решение сделать прививку, не осознавая, что это может спасти жизнь.
Третий подряд антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции установлен в России. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за 24 часа в стране скончались 867 пациентов.
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