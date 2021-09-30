Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России

Третий подряд антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции установлен в России. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за 24 часа в стране скончались 867 пациентов.

«Поздно лечимся». Иммунолог объяснил антирекорд по смертям от COVID-19

Накануне медики зарегистрировали 857 смертей от коронавируса за сутки, днем ранее — 852 смерти.

При этом за минувшие 24 часа в России подтвердили 23 888 новых случаев заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияСмертьКоронавирус
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