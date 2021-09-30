Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
30 сентября 202112:17
Третий подряд антирекорд по числу смертей от коронавирусной инфекции установлен в России. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за 24 часа в стране скончались 867 пациентов.
Накануне медики зарегистрировали 857 смертей от коронавируса за сутки, днем ранее — 852 смерти.
При этом за минувшие 24 часа в России подтвердили 23 888 новых случаев заражения коронавирусом.
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Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
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30 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru