В Кремле назвали сроки отмены дистанционной работы

Дистанционный режим работы во всех регионах России отменят в течение нескольких месяцев, однако точную дату пока назвать невозможно, сообщили в пресс-службе Кремля.

Работодатели начали вводить режим дистанционной работы для сотрудников в прошлом году из-за COVID-19. В октябре власти Москвы ввели требование в обязательном порядке перевести 30% сотрудников на работу из дома, мэр Москвы Сергей Собянин отменил этот указ в январе 2021 года.

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Ранее Министерство природных ресурсов и экологии сообщили, что с 17 февраля возвращает всех сотрудников центрального аппарата на очную форму работы с сохранением требований по использованию средств индивидуальной защиты.

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ФОТО: pixabay.com
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