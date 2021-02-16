В Кремле назвали сроки отмены дистанционной работы

Дистанционный режим работы во всех регионах России отменят в течение нескольких месяцев, однако точную дату пока назвать невозможно, сообщили в пресс-службе Кремля.

Работодатели начали вводить режим дистанционной работы для сотрудников в прошлом году из-за COVID-19. В октябре власти Москвы ввели требование в обязательном порядке перевести 30% сотрудников на работу из дома, мэр Москвы Сергей Собянин отменил этот указ в январе 2021 года.