В Кремле назвали «перебором» новые правила контактов российских учёных с иностранными

Приказ Минобрнауки, ужесточающий контроль над контактами российских учёных с зарубежными коллегами, ещё не видели в Кремле. Об этом «Медузе» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее, по его словам, предписания, содержащиеся в приказе, «выглядят как перебор». Он напомнил, что научно-промышленный шпионаж никто не отменял, однако это не повод создавать правила, которые ни к чему хорошему не приведут.

«Скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших учёных, особенно молодых учёных и так далее. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — сказал помощник главы государства.

Напомним, ранее стало известно, что Минобрнауки ужесточило правила контакта отечественных учёных с иностранными коллегами. Согласно новым правилам, организации, подведомственные Минобрнауки, обязаны уведомлять министерство о встрече российских учёных с иностранными за пять дней, причём число отечественных специалистов на встрече должно быть не менее двух. Иностранные коллеги во время контакта с российскими не имеют права использовать средства обработки и накопления информации кроме как в случаях, предусмотренных международными договорами. Приказ подвергся критике со стороны завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова. Он направил открытое письмо на имя главы ведомства Михаила Котюкова.

