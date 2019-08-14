Минобрнауки ужесточило правила общения российских учёных с иностранными

Минобрнауки ужесточило правила контакта отечественных учёных с иностранными коллегами. Об этом стало известно из публикации научной газеты «Троицкий вариант», опубликовавшей открытое письмо с жалобой на ужесточение на имя главы ведомства Михаила Котюкова от завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова. К письму прикреплены сканы документов приказа министерства.

Отметим, согласно новым правилам, организации, подведомственные Минобрнауки, обязаны уведомлять министерство о встрече российских учёных с иностранными за пять дней, причём число отечественных специалистов на встрече должно быть не менее двух. По итогам встречи также необходимо отправить в ведомство отчёт, пишет Ura.ru. Иностранные коллеги во время контакта с российскими не имеют права использовать средства обработки и накопления информации кроме как в случаях, предусмотренных международными договорами. О каких документах идёт речь, не уточняется.

Фрадков в письме на имя главы Минобрнауки указал на «нелепые и невыполнимые» пункты, которые, по его мнению, будут препятствовать развитию науки. Он также высказал просьбу разобраться с сотрудниками, подготовившими такой приказ.

