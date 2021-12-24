В Кремле назвали «несдержанностью» пост курганской журналистки о крысе, ПЦР и пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал далекими от реальности утверждения курганской журналистки о том, что она якобы прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с недействительным ПЦР-тестом.
Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представлявшая издание «Область 45», опубликовала в Instagram пост о том, что ее пропустили на пресс-конференцию президента с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован, однако в СМИ сохранился скриншот.
«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», - сказал Песков.
Со своей стороны, руководитель медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук сказала изданию Znak.com в этой связи: «Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Анна осознала это и глубоко раскаивается».
В Instagram Шишминцевой девушка называет себя «актрисой» и «персонажем фильма», при этом указывая, что ведет новости на «Области 45».
РИА Новости приводит оригинал ее поста, в котором говорится: «Первое от чего мне дико смешно, - меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность) (…) Мои земляки называют меня лошадью, хотя я крыса та еще, раз зашла без ПЦР-теста к президенту». Сейчас эти записи удалены.
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