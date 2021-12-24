В Кремле назвали «несдержанностью» пост курганской журналистки о крысе, ПЦР и пресс-конференции Путина

«Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», - сказал Песков.

Со своей стороны, руководитель медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук сказала изданию Znak.com в этой связи: «Эта тема крайне серьезная, и шутки на нее неуместны. Анна осознала это и глубоко раскаивается».

В Instagram Шишминцевой девушка называет себя «актрисой» и «персонажем фильма», при этом указывая, что ведет новости на «Области 45».

РИА Новости приводит оригинал ее поста, в котором говорится: «Первое от чего мне дико смешно, - меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность) (…) Мои земляки называют меня лошадью, хотя я крыса та еще, раз зашла без ПЦР-теста к президенту». Сейчас эти записи удалены.

