В Кремле исключили локдаун на фоне продления майских праздников
Продление майских праздников с 1 по 10 мая включительно не означает введения карантина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никакой речи о локдауне не идёт», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, новые нерабочие дни коснутся большей части чиновников, но не всех,
Песков также уточнил, что майские выходные продлятся с 1 по 10 мая, включительно, 11 число станет первым рабочим днём после них, передает Ura.ru.
Ранее Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать первую декаду мая полностью нерабочей, объявив выходными и дни между официальными праздниками. По словам главы надзорного ведомства Анны Поповой, такой сплошной нерабочий режим позволит сделать эпидемиологический прогноз по коронавирусу более стабильным.
Соответствующий указ президент пообещал подписать уже сегодня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru