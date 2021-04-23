В Кремле исключили локдаун на фоне продления майских праздников

Продление майских праздников с 1 по 10 мая включительно не означает введения карантина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никакой речи о локдауне не идёт», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, новые нерабочие дни коснутся большей части чиновников, но не всех,

Песков также уточнил, что майские выходные продлятся с 1 по 10 мая, включительно, 11 число станет первым рабочим днём после них, передает Ura.ru.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать первую декаду мая полностью нерабочей, объявив выходными и дни между официальными праздниками. По словам главы надзорного ведомства Анны Поповой, такой сплошной нерабочий режим позволит сделать эпидемиологический прогноз по коронавирусу более стабильным.

Соответствующий указ президент пообещал подписать уже сегодня.

