В Кремле исключили локдаун на фоне продления майских праздников

Продление майских праздников с 1 по 10 мая включительно не означает введения карантина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никакой речи о локдауне не идёт», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, новые нерабочие дни коснутся большей части чиновников, но не всех,

Песков также уточнил, что майские выходные продлятся с 1 по 10 мая, включительно, 11 число станет первым рабочим днём после них, передает Ura.ru.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение Роспотребнадзора сделать первую декаду мая полностью нерабочей, объявив выходными и дни между официальными праздниками. По словам главы надзорного ведомства Анны Поповой, такой сплошной нерабочий режим позволит сделать эпидемиологический прогноз по коронавирусу более стабильным.

Соответствующий указ президент пообещал подписать уже сегодня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КарантинПраздникиПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры