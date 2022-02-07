В Кремле хотят разобраться с увольнением педагога из-за стихов Хармса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает необходимым разобраться в ситуация с учительницей из Санкт-Петербурга Серафимой Сапрыкиной, которую, как она говорит, уволили после чтения ученикам стихов Даниила Хармса.

«С женщиной действительно, наверное, нужно разбираться. Сначала нужно выяснить, так это было или не так», - заметил официальный представитель Кремля. Он назвал «незавидным делом» мгновенное реагирование на подобного рода ситуации из-за неточной или просто лживой информации, которая сейчас широко распространена.

Серафима Сапрыкина сообщила в соцсетях, что администрация гимназии 168 Центрального района Северной столицы в конце прошлого года принудила её уволиться после того, как она продекламировала ученикам десятого класса стихи советского писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса. По словам учительницы, представитель администрации назвал его «врагом народа» и «пособником фашистов».

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что отправил обращение в городской комитет по образованию в связи с данным инцидентом. Он также рассказал, что в том же Центральном районе, где находится школа, администрация хочет ликвидировать изображение Хармса.

Даниил Хармс был арестован в августе 1941 года за «распространение пораженческих настроений». В феврале 1942 года он умер в тюремной больнице «Крестов». Литератора реабилитировали в 1960 году.

