В Кремле допустили разблокировку Facebook и Instagram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки в стране социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией).
«Честно говоря, я бы этого не исключал», — подчеркнул представитель Кремля в ходе марафона «Новые горизонты».
В марте Роскомнадзор заблокировал доступ к сервисам экстремистской Meta, однако россияне могут просматривать страницы в соцсетях с помощью VPN-сервисов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru