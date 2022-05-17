В Кремле допустили разблокировку Facebook и Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки в стране социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией).

Instagram* запретил пользователям из РФ просматривать зарубежные Reels

«Честно говоря, я бы этого не исключал», — подчеркнул представитель Кремля в ходе марафона «Новые горизонты».

В марте Роскомнадзор заблокировал доступ к сервисам экстремистской Meta, однако россияне могут просматривать страницы в соцсетях с помощью VPN-сервисов.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Социальные СетиДмитрий Песков
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