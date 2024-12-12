В Кремль доставили главную новогоднюю елку России

В Кремль доставили главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, сообщает РИА Новости.

В России средняя цена искусственной елки за год выросла на 15%

Ее привез автопоездом Дед Мороз, который заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.

90-летнее новогоднее дерево спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка в Московской области. Высота ели - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров.

Отбор главной елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.

Роль деда мороза исполнил водитель Пётр, который рассказал, что перед поездкой прошёл необходимый инструктаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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