В Кремль доставили главную новогоднюю елку России
В Кремль доставили главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, сообщает РИА Новости.
Ее привез автопоездом Дед Мороз, который заехал на территорию Кремля через Спасские ворота.
90-летнее новогоднее дерево спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка в Московской области. Высота ели - 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров.
Отбор главной елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид.
Роль деда мороза исполнил водитель Пётр, который рассказал, что перед поездкой прошёл необходимый инструктаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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