В Красную книгу внесли лошадь Пржевальского

В «Заповедниках Оренбуржья» рассказали о внесении лошади Пржевальского в Красную книгу. Как рассказала РИА Новости директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова, это связано с программой по сохранению этого вида.

При этом речь идет о российской версии Красной книги, так как в международной версии этот вид давно помечен как вид, полностью исчезнувший в живой природе, пояснила Бакирова. По ее словам, в России этот вид сохранился, однако количество особей невелико. Например, в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского. При этом только в этом году родились 15 жеребят.

Ранее в Госдуме опровергли разрешение охоты в заповедниках.

