В Красную книгу внесли лошадь Пржевальского
В «Заповедниках Оренбуржья» рассказали о внесении лошади Пржевальского в Красную книгу. Как рассказала РИА Новости директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова, это связано с программой по сохранению этого вида.
При этом речь идет о российской версии Красной книги, так как в международной версии этот вид давно помечен как вид, полностью исчезнувший в живой природе, пояснила Бакирова. По ее словам, в России этот вид сохранился, однако количество особей невелико. Например, в заповеднике Оренбургской области уже живут 69 лошадей Пржевальского. При этом только в этом году родились 15 жеребят.
Ранее в Госдуме опровергли разрешение охоты в заповедниках.
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