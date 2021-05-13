В Красноярском крае задержали трех преступников за незаконную рубку леса на 110 млн

Полицейские задержали злоумышленников в марте 2021 года. Как утверждают в ведомстве, они использовали свое служебное положение и подготавливали подложные документы о необходимости вырубки деревьев. Договор оказания услуг преступники заключили с фирмой, которая принадлежала одному из участников.

В период с 2018 по 2019 год злоумышленники вырубили около 42,5 тысяч деревьев на сумму свыше 110 миллионов рублей. Личность бывшего чиновника не раскрывается, однако известно, что он был сотрудником среднего звена. Всех троих заключили под стражу.

