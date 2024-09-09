Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 115 человек

Количество людей, отравившихся шавермой в карельском города Сегежа, увеличилось до 115 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, у всех заболевших подтвердили сальмонеллез.

Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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