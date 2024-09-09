Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 115 человек
9 сентября 202413:50
Количество людей, отравившихся шавермой в карельском города Сегежа, увеличилось до 115 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По информации ведомства, у всех заболевших подтвердили сальмонеллез.
Ранее посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru