Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» выставят на аукцион
Топор, который актёр Джек Николсон использовал в фильме ужасов Стенли Кубрика «Сияние» (1980) выставят на аукцион. Об этом пишет The Guardian.
Речь идёт о топоре, которым Джек Торранс (Николсон) проламывает дверь, за которой скрывается его супруга Венди (Шелли Дюваль). Это одна из самых известных сцен ленты. Этот же инструмент становится орудием убийства ещё одного героя фильма - Дика Хэллорана.
Уточняется, что топор войдет в первую распродажу личного архива Кубрика. Стоимость лота оценивается в 30–50 тысяч фунтов стерлингов. Торги проведёт аукционный дом Bonhams 3 февраля.
Ранее аукционный дом Propstore продал за 3,65 млн долларов световой меч героя франшизы «Звёздные войны» Дарта Вейдера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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