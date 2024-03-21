В Красноярском крае предложили ограничить внесение наличных через банкоматы
Лимиты на внесение наличных через банкоматы следует установить в России для борьбы с мошенниками. Об этом заявил начальник управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, передает ТАСС.
«Еще одно предложение — необходимо ввести лимит на внесение денежных средств через банкоматы с помощью карт и других приложений», — указал руководитель регионального главка.
Речицкий отметил, что значительная часть потерпевших берут кредиты наличными, а затем переводит их через банкоматы на счета злоумышленников. По мнению начальника главка, также следует дать полиции доступ к информационным системам Росфинмониторинга, объединить программные комплексы кредитных учреждений и мобильных операторов для предотвращения мошеннических действий и «предоставлять полиции возможность получения сведений в режиме онлайн, в том числе относящейся к банковской тайне». Кроме того, необходимо разрешить правоохранителям приостанавливать финансовые операции на счетах до решения суда и ужесточить наказание по статье о неправомерном обороте средств.
«Мы внесем соответствующие предложения в депутатский корпус и выступим с законодательной инициативой», — заключил Речицкий.
Между тем Банк России сообщил, что в 2023 году граждане сняли с банковских карт 33,3 трлн рублей, это рекордный показатель за последнее десятилетие, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru