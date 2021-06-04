В Красноярском крае имама признали виновным в содействии терроризму

Имама лесосибирской мечети Красноярского края приговорили к шести годам лишения свободы за содействие терроризму, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. По данным правоохранительных органов, он склонял посетителей к совершению террористических преступлений и распространению экстремистских материалов.

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ТЕГИ:ТерроризмБорьба С ТерроризмомКрасноярский Край
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