Руководитель MI-5 раскритиковал Facebook за предоставление террористам «свободного доступа» в сети
Глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум раскритиковал руководство Facebook за предоставление «свободного доступа» террористам к своим социальным сетям, сообщила газета The Times.
Маккаллум отметил, что система сквозного шифрования, которую собирается ввести Facebook, будет препятствовать контртеррористическим расследованиям. Он подчеркнул, что преступники смогут планировать нападения за пределами контролируемой MI-5 области.
Маккаллум добавил, что считает конфиденциальность личной жизни важной, однако при сквозном шифровании информацию о пользователе невозможно будет раскрыть. Глава MI-5 заявил, что таким решением Facebook предоставляет террористам платформу для организации преступлений.
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