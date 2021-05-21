Руководитель MI-5 раскритиковал Facebook за предоставление террористам «свободного доступа» в сети

Глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум раскритиковал руководство Facebook за предоставление «свободного доступа» террористам к своим социальным сетям, сообщила газета The Times.

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Маккаллум отметил, что система сквозного шифрования, которую собирается ввести Facebook, будет препятствовать контртеррористическим расследованиям. Он подчеркнул, что преступники смогут планировать нападения за пределами контролируемой MI-5 области.

Маккаллум добавил, что считает конфиденциальность личной жизни важной, однако при сквозном шифровании информацию о пользователе невозможно будет раскрыть. Глава MI-5 заявил, что таким решением Facebook предоставляет террористам платформу для организации преступлений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Социальные СетиВеликобританияFacebook
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