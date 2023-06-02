В Красноярском крае экс-депутату дали 16 лет колонии за организацию убийства журналиста
Экс-депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева признали виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, бывшего парламентария приговорили к 16 годам заключения. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Попков был убит в 2017 году, в 2020-м суд арестовал Хашиева — предполагаемого заказчика убийства — и причастных к преступлению Николая Горюнова и Виктора Шестакова, напоминает «Свободная пресса». По версии следствия, у экс-депутата был конфликт с журналистом на выборах главы района в 2016 году. Отмечается, что Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство, которое осуществил на тот момент несовершеннолетний Шестаков.
«Организатору убийства - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — вынес приговор Красноярский краевой суд.
Осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, пишет RT.
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