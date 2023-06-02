В Красноярском крае экс-депутату дали 16 лет колонии за организацию убийства журналиста

Попков был убит в 2017 году, в 2020-м суд арестовал Хашиева — предполагаемого заказчика убийства — и причастных к преступлению Николая Горюнова и Виктора Шестакова, напоминает «Свободная пресса». По версии следствия, у экс-депутата был конфликт с журналистом на выборах главы района в 2016 году. Отмечается, что Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство, которое осуществил на тот момент несовершеннолетний Шестаков.

«Организатору убийства - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев», — вынес приговор Красноярский краевой суд.

Осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, пишет RT.

