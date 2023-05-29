Вымогавших деньги у Канделаки и ее мужа приговорили к реальным срокам

Суд также назначил штраф в размере 500 тысяч с каждого осужденного. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.

Алексей Слободенюк, Евгения Москвина и Владислав Малушенко опубликовали о семейное паре негативные статьи (Бровко работает директором по особым поручениям «Ростеха»). Следствие установило, что все трое требовали 470 тысяч рублей за удаление порочащих материалов.

