В Красноярске украли 3 млн рублей, «скормив» банкомату сувенирные купюры

10 февраля 202012:19

Правоохранительные органы поймали исполнителей махинации с купюрами, стоившей Сбербанку в Красноярске почти 3 миллиона рублей. По версии следствия, трое мужчин в октябре 2018 года внесли на счета Сбербанка пятитысячные банкноты, а их сообщники в Кураге сразу сняли эти деньги со счетов в Кургане. Вот только красноярским банкоматам Сбербанка злоумышленники «скормили» сувенирные бумажки - «Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей» с наклеенными в нужном месте металлизированными защитными полосами, пишет «Коммерсант».

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Два исполнителя уже провели по арестом по 14 месяцев и вышли в январе 2020 года. Их сдал третий исполнитель: он попался при попытке компенсировать себе недостаточно высокий «гонорар» за махинацию спустя 18 дней. Организаторы криминального бизнеса, который по аналогичной схеме мог процветать и в других регионах, пока не найдены. Объединить эти случаи в одно уголовное дело не удаётся.

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ФОТО: Flickr//Gushchin24
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