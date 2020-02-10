В Красноярске украли 3 млн рублей, «скормив» банкомату сувенирные купюры

Два исполнителя уже провели по арестом по 14 месяцев и вышли в январе 2020 года. Их сдал третий исполнитель: он попался при попытке компенсировать себе недостаточно высокий «гонорар» за махинацию спустя 18 дней. Организаторы криминального бизнеса, который по аналогичной схеме мог процветать и в других регионах, пока не найдены. Объединить эти случаи в одно уголовное дело не удаётся.

