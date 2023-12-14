В Красноярске суд арестовал экс-главу Березовского района Виктора Швецова
Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение арестовать сроком до 12 февраля 2024 года бывшего главу Березовского района Красноярского края Виктора Швецова по уголовному делу о злоупотреблениях с земельными участками, сообщил ТАСС.
По версии следствия, Швецов подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тыс. кв. м из категории земель, находящихся в границах зон сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания с последующей передачей их в аренду частным предпринимателям, а затем эти участки по подложным документам были проданы. Общая сумма ущерба превысила 47 млн рублей.
Следственный комитет России возбудил против чиновника уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.
Ранее суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярске суд арестовал экс-главу Березовского района Виктора Швецова
- Спрос на билеты в Краснодар вырос в 3,5 раза
- Россия просит ЕЭК разрешить беспошлинный ввоз 1,2 млрд куриных яиц
- Путин: Пункты реабилитации смогут решать процедуры по раненным в зоне СВО
- Генсек НАТО заявил о недостаточном прогрессе украинского контрнаступления
- Депардье лишили высшей награды Квебека за сексистские высказывания
- Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК
- Член ИГ получил 17 лет колонии за попытку подрыва здания ФСБ в Москве
- Путин: Россияне пожертвовали на нужды фронта более десяти миллиардов рублей
- Путин заявил, что ситуация с обеспечением военных в зоне СВО дронами улучшается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru