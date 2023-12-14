В Красноярске суд арестовал экс-главу Березовского района Виктора Швецова

По версии следствия, Швецов подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тыс. кв. м из категории земель, находящихся в границах зон сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания с последующей передачей их в аренду частным предпринимателям, а затем эти участки по подложным документам были проданы. Общая сумма ущерба превысила 47 млн рублей.

Следственный комитет России возбудил против чиновника уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий.

Ранее суд арестовал главу Росприроднадзора в Якутии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

