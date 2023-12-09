Генпрокурор Краснов: В России наказали почти 10 тысяч коррупционеров за полгода
Почти 10 тысяч коррупционеров, в том числе высокопоставленных чиновников, поймали и привлекли к ответственности в России за последние полгода. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью RT.
Глава надзорного ведомства напомнил, что в следственных органах и судах находятся дела о коррупционных преступлениях в отношении экс-губернатора Пензенской области, руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Туве, министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области, министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья и ряда других высокопоставленных официальных лиц. Как отметил Краснов, Генпрокуратура реализует принцип неотвратимости наказания, но также пресекает факты необоснованного преследования.
Генпрокурор привел в пример случай в Хакасии, когда почти год велось расследование дела бизнесмена, якобы не выполнившего работы по договору с больницей.
«Под пристальным вниманием прокурора следователь установил факты, подтвердившие выполнение предпринимателем своих договорных обязательств, что привело к прекращению уголовного дела», — отметил Краснов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru