В Красноярске девушкам предложили выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды

Местные власти предполагают, что именно в этом возрасте девушки завершают образование, потому могут посвятить себя материнству.

Уточняется, что инициативу намерены рассмотреть 10 октября.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов, напоминает «Радиоточка НСН».

