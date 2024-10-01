В Красноярске девушкам предложили выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды
Комитет законодательного собрания Красноярского края по охране здоровья и соцполитике поддержал законопроект о выплатах девушкам, которые родили первого ребенка до 23 лет.
Местные власти предполагают, что именно в этом возрасте девушки завершают образование, потому могут посвятить себя материнству.
Уточняется, что инициативу намерены рассмотреть 10 октября.
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильская армия заявила о запуске ракет со стороны Ирана
- Израиль убил командира «Хезболлы», организовавшего поставки вооружений из Ирана
- Сергей Жуков рассказал, как его сын получил главную роль в фильме «Руки Вверх!»
- Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива
- Комиссия РАН по борьбе с лженаукой назвала недопустимым запрет изучения теории Дарвина в школах
- СМИ: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
- Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
- В Раде предложили обязать школьников говорить на украинском во время перемен
- В Красноярске девушкам предложили выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды
- Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru