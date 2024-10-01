В Красноярске девушкам предложили выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды

Комитет законодательного собрания Красноярского края по охране здоровья и соцполитике поддержал законопроект о выплатах девушкам, которые родили первого ребенка до 23 лет.

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Местные власти предполагают, что именно в этом возрасте девушки завершают образование, потому могут посвятить себя материнству.

Уточняется, что инициативу намерены рассмотреть 10 октября.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, родивших ребенка в течение года до подачи документов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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