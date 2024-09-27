Клишас призвал прекратить «игры с дополнительными баллами» для поступающих в вуз

Как отметил сенатор, в стране уже достаточно льгот для различных категорий россиян.

«Если будем продолжать эту гонку, то скоро ребенок из полной семьи, здоровый (без собственных детей) вообще уже никуда не поступит», — указал Клишас.

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, которые родили ребенка в течение года до подачи документов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

