Клишас призвал прекратить «игры с дополнительными баллами» для поступающих в вуз

«Игры» с дополнительными баллами для абитуриентов при поступлении в вузы следует прекратить, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Как отметил сенатор, в стране уже достаточно льгот для различных категорий россиян.

«Если будем продолжать эту гонку, то скоро ребенок из полной семьи, здоровый (без собственных детей) вообще уже никуда не поступит», — указал Клишас.

Ранее председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести дополнительные баллы при поступлении в вузы для женщин, которые родили ребенка в течение года до подачи документов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыСовет Федерации РФАндрей Клишас

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