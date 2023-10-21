В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену
Центральный районный суд Красноярска приговорил мужчину, который дважды пытался убить бывшую жену, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным ведомства, обвиняемый Роман Черпанов в конце прошлого года встретился с бывшей женой в библиотеке и ударил ее ножом 17 раз. Подозреваемый в течение часа возил раненую женщину по городу, а далее передал врачам, заявив, что подобрал пострадавшую на улице. Спустя некоторое время Черпанов, уже объявленный в розыск, пришел домой к бывшей супруге и попытался ее задушить.
«Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы ... А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра», — подчеркнули в пресс-службе.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru