В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену

По данным ведомства, обвиняемый Роман Черпанов в конце прошлого года встретился с бывшей женой в библиотеке и ударил ее ножом 17 раз. Подозреваемый в течение часа возил раненую женщину по городу, а далее передал врачам, заявив, что подобрал пострадавшую на улице. Спустя некоторое время Черпанов, уже объявленный в розыск, пришел домой к бывшей супруге и попытался ее задушить.

«Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений 13 лет лишения свободы ... А также Черпанову суд назначил принудительное лечение у врача психиатра», — подчеркнули в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

