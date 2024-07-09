В Красногорске прошли обыски в доме бывшего депутата Валерия Драганова

Правоохранительные органы провели обыски в доме бывшего депутата Валерия Драганова в Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, обыски связаны с «Российской буровой корпорацией» и возможной неуплатой налогов. Однако он не смог уточнить процессуальный статус самого бывшего депутата.

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В разные годы Валерий Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Государственной Думы. Он также является автором нескольких книг и киносценариев.

Помимо этого, Драганов также награжден знаком «Почетный таможенник России», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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