В Красногорске прошли обыски в доме бывшего депутата Валерия Драганова
Правоохранительные органы провели обыски в доме бывшего депутата Валерия Драганова в Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, обыски связаны с «Российской буровой корпорацией» и возможной неуплатой налогов. Однако он не смог уточнить процессуальный статус самого бывшего депутата.
В разные годы Валерий Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Государственной Думы. Он также является автором нескольких книг и киносценариев.
Помимо этого, Драганов также награжден знаком «Почетный таможенник России», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Белгородской области
- В районе Ахтубинска Астраханской области сбили не менее пяти беспилотников ВСУ
- Главному кадровику Минобороны продлили арест до 12 октября
- Продюсер Рудченко сообщил, что Губин не вернется к активной творческой деятельности
- Стали известны детали нападения на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
- В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди
- Талызина раскритиковала Богомолова за переименование Театра Виктюка
- Духовное управление мусульман Татарстана одобрило проект «Халяльный кешбэк»
- Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве
- Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru