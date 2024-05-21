СМИ: У бывшего помощника экс-депутата Рашкина проводят обыски

Обыски проходят в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, в прошлом главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении... Пономарева, проводятся обыски в жилище... Николая Степанова», — рассказали агентству.

По данным следствия, Степанов принимал участие в заседаниях признанного нежелательным в России «Съезда народных депутатов».

Пономарев покинул Россию в 2014 году, позже переехал на Украину и получил украинское гражданство. В 2024 году ФСБ возбудила против экс-депутата ряд уголовных дел, в том числе о государственной измене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности террористической организации, напоминает Ura.ru.

