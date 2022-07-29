В Краснодарском крае женщина с детьми заблудилась в лесу

В Краснодарском крае группа из восьми человек, среди которых дети, пропала по пути из поселка Нефтегорск в станицу Ширванскую, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей.

Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе

Женщина из поселка Ширванская Водокачка и ее семь детей гостили у бабушки в Нефтегорске. Возвращались домой они дорогой через лес. При этом точного маршрута семья не знала. В результате женщина с детьми заблудилась.

На поиски отправились родственники, однако затем решили обратиться к спасателям. Женщина и дети были обнаружены живыми. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Лес
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