В Краснодарском крае женщина с детьми заблудилась в лесу

Женщина из поселка Ширванская Водокачка и ее семь детей гостили у бабушки в Нефтегорске. Возвращались домой они дорогой через лес. При этом точного маршрута семья не знала. В результате женщина с детьми заблудилась.

На поиски отправились родственники, однако затем решили обратиться к спасателям. Женщина и дети были обнаружены живыми. Медицинская помощь никому не понадобилась.

