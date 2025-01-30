В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка

В Краснодарском крае задержан заместитель директора федерального учреждения, занимающегося мелиорацией, по делу о хищении более 105 тысяч тонн песка, добытого в русле реки Кубань. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, 46-летний чиновник был задержан на рабочем месте. Следствие считает, что он вместе с директором одного из филиалов учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу песка на территории Красноармейского и Абинского районов.

С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом

Ущерб оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о хищении, совершенном организованной группой, и нарушении правил охраны водных биологических ресурсов (ч. 4 ст. 158 и ч. 4 ст. 257 УК), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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