В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка

В Краснодарском крае задержан заместитель директора федерального учреждения, занимающегося мелиорацией, по делу о хищении более 105 тысяч тонн песка, добытого в русле реки Кубань. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, 46-летний чиновник был задержан на рабочем месте. Следствие считает, что он вместе с директором одного из филиалов учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу песка на территории Красноармейского и Абинского районов.