В Краснодарском крае собрали 25 тонн нефтеводяной смести
В Краснодарском крае послу крушения танкеров в Керченском проливе на предмет загрязнения нефтепродуктами обследовали более 256 квадратных км акватории. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Отмечается, что на данный момент специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести. Сорбентом было оработано 27,9 тысячи квадратных метров.
Ранее в СМИ появилась информация, что пятна мазута после крушения двух танкеров были обнаружены в прибрежной зоне в Новороссийске, сообщает RT.
По данным оперштаба Кубани, сообщений о выявленых пятнах в районе города-героя не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru