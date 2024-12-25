В Краснодарском крае собрали 25 тонн нефтеводяной смести

В Краснодарском крае послу крушения танкеров в Керченском проливе на предмет загрязнения нефтепродуктами обследовали более 256 квадратных км акватории. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Отмечается, что на данный момент специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести. Сорбентом было оработано 27,9 тысячи квадратных метров.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятна мазута после крушения двух танкеров были обнаружены в прибрежной зоне в Новороссийске, сообщает RT.

По данным оперштаба Кубани, сообщений о выявленых пятнах в районе города-героя не поступало.

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ФОТО: Мэрия Анапы
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский Край

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