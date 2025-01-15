В Краснодарском крае с момента ЧП к медикам обратились 146 волонтеров
За время ЧП с разливом нефтепродуктов медицинская помощь понадобилась 146 волонтерам, сообщил Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.
При этом госпитализация понадобилась трем пациентам. Они уже выписаны из больницы. В период с 18 декабря медики амбулаторно оказали помощь 142 волонтерам.
Филиппов уточнил, что в Крыму и Севастополе к медикам не обращались.
Он также сообщил, что на береговой линии развернут и функционирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф региона, оснащенный всем необходимым. В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога, также привлечено 35 волонтёров-медиков.
Ранее стало известно, что несовершеннолетний волонтер Александр Комин погиб после очистки пляжей Анапы от мазута, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Аршинская предупредила о рисках холодового шока при купаниях на Крещение
- Экономист Зайнуллин: В 2025 году скидки на квартиры могут достичь 30%
- СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа
- Инфляция в России в 2024 году достигла 9,52% и превысила прогнозы властей
- В Краснодарском крае с момента ЧП к медикам обратились 146 волонтеров
- СМИ: Пилоты AZAL отказались от посадки в Грозном перед крушением в Актау
- Призер чемпионатов России по самбо Ольга Баранова умерла в 33 года
- США ослабили ограничения на операции с российскими банками
- Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета
- СМИ: Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru