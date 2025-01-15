В Краснодарском крае с момента ЧП к медикам обратились 146 волонтеров

Филиппов уточнил, что в Крыму и Севастополе к медикам не обращались.

Он также сообщил, что на береговой линии развернут и функционирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф региона, оснащенный всем необходимым. В мобильном штабе ТЦМК осуществляют постоянное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога, также привлечено 35 волонтёров-медиков.

Ранее стало известно, что несовершеннолетний волонтер Александр Комин погиб после очистки пляжей Анапы от мазута, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

