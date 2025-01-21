В Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов

Активисты в Краснодарском крае испытали новый метод очистки загрязненного нефтепродуктами песка, предложив использовать минерал глауконит, сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, глауконит способен обессоливать и обезвоживать нефть, что делает его перспективным средством для устранения последствий загрязнений. В настоящее время метод проходит тестирование, после чего может быть внедрен для массового использования.

Размер фракций мазута на берегу Азовского моря достиг 45 сантиметров

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели аварию танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна получили серьезные повреждения.

На борту находилось 9,2 тысяч тонн мазута, часть которого разлилась в воду. Это привело к загрязнению акватории и прибрежной зоны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/morspas
ТЕГИ:КубаньНефтепродуктыКраснодарский Край

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