В Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов
Активисты в Краснодарском крае испытали новый метод очистки загрязненного нефтепродуктами песка, предложив использовать минерал глауконит, сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, глауконит способен обессоливать и обезвоживать нефть, что делает его перспективным средством для устранения последствий загрязнений. В настоящее время метод проходит тестирование, после чего может быть внедрен для массового использования.
15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели аварию танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна получили серьезные повреждения.
На борту находилось 9,2 тысяч тонн мазута, часть которого разлилась в воду. Это привело к загрязнению акватории и прибрежной зоны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru