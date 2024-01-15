В Краснодарском крае после жалоб сняли баннер компании «Ебидоеби»
Баннер компании «Ёбидоёби», который был установлен в городе Крымске Краснодарского края, убрали после жалоб жителей на название, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором женщина показала рекламный щит с баннером производителя роллов и суши. Очевидица указала, что на обратной стороне щита расположена информация выборах президента РФ, и раскритиковала такое соседство.
В администрации Крымского района заявили, что баннер с рекламой «Ёбидоёби» был снят 11 января, добавив, что больше рекламы производителя роллов в городе нет.
Ранее в полиции Кубани объявили о проверке, которая была организована после эротического шоу, проводившемся в присутствии детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru