В Краснодарском крае после жалоб сняли баннер компании «Ебидоеби»

Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором женщина показала рекламный щит с баннером производителя роллов и суши. Очевидица указала, что на обратной стороне щита расположена информация выборах президента РФ, и раскритиковала такое соседство.

В администрации Крымского района заявили, что баннер с рекламой «Ёбидоёби» был снят 11 января, добавив, что больше рекламы производителя роллов в городе нет.

Ранее в полиции Кубани объявили о проверке, которая была организована после эротического шоу, проводившемся в присутствии детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







