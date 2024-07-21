В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома

В Краснодаре устранили аварию на электросетях, сообщают «Известия» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

Жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции

Электричество вернулось во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Коммунальщики также восстановили водоснабжение и запустили подачу воды.

На данный момент власти Краснодара продолжают контролировать ситуацию.

20 июля в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru
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