В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома
21 июля 202401:33
В Краснодаре устранили аварию на электросетях, сообщают «Известия» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.
Электричество вернулось во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Коммунальщики также восстановили водоснабжение и запустили подачу воды.
На данный момент власти Краснодара продолжают контролировать ситуацию.
20 июля в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru