Жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции

В результате аварии на подстанции без электричества остались жители улиц Ивана Голубца и Шевченко в Анапе, говорится в заявлении городской мэрии.

Аварийные работы по восстановлению электроснабжения завершились в Алуште

Причиной аварии стал выход из строя линии передачи. На месте работают аварийные бригады компании «Электросети Кубани».

«После замены оборудования подстанцию планируется запитать в течение 30-40 минут», - отметили в мэрии.

В субботу, 20 июля, в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света. На место прибыл мэр города Евгений Наумов. Он пообещал оперативно восстановить подачу электричества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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