Жители двух улиц в Анапе остались без света из-за аварии на подстанции
В результате аварии на подстанции без электричества остались жители улиц Ивана Голубца и Шевченко в Анапе, говорится в заявлении городской мэрии.
Причиной аварии стал выход из строя линии передачи. На месте работают аварийные бригады компании «Электросети Кубани».
«После замены оборудования подстанцию планируется запитать в течение 30-40 минут», - отметили в мэрии.
В субботу, 20 июля, в Краснодаре произошел стихийный митинг из-за отключения света. На место прибыл мэр города Евгений Наумов. Он пообещал оперативно восстановить подачу электричества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru