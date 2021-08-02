В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19

Причиной смерти семьи из Краснодара после первой прививки от коронавируса стала непосредственно инфекция, выявленная в поздней форме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в органах здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что краснодарская школьница осталась сиротой после смерти ее родителей и бабушки якобы после прививки от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил изучить данные о пострадавшей семье, Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку.

Как отметил собеседник РИА Новости, погибшие привились первым компонентом вакцины 26 июня, находясь в инкубационном периоде COVID-19. При этом краснодарцы имели тяжелые заболевания почек и сахарный диабет, отмечает Газета.ру. Коронавирус был обнаружен у них через 10 дней после прививки, сообщает телеканал «360».

По данным источника агентства, смерти были связаны с перенесенным заболеванием, а не с вакцинацией.

