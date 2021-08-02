В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
Причиной смерти семьи из Краснодара после первой прививки от коронавируса стала непосредственно инфекция, выявленная в поздней форме. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в органах здравоохранения.
Ранее СМИ сообщили, что краснодарская школьница осталась сиротой после смерти ее родителей и бабушки якобы после прививки от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил изучить данные о пострадавшей семье, Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку.
Как отметил собеседник РИА Новости, погибшие привились первым компонентом вакцины 26 июня, находясь в инкубационном периоде COVID-19. При этом краснодарцы имели тяжелые заболевания почек и сахарный диабет, отмечает Газета.ру. Коронавирус был обнаружен у них через 10 дней после прививки, сообщает телеканал «360».
По данным источника агентства, смерти были связаны с перенесенным заболеванием, а не с вакцинацией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- В Госдуме главе МИД Украины посоветовали проверить психику после слов о Крыме
- Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
- Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы
- В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
- ФАС согласовала предельную цену за упаковку вакцины «КовиВак»
- СМИ сообщили о намерении Германии не отказываться от «Северного потока-2»
- СМИ: Талибы захватили телецентр на юге Афганистана
- Кудрин заявил, что Россия эксплуатирует старую и изжившую себя модель экономики
- Глава МИД Украины пригрозил России «камнями с неба»
- Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru