В Краснодаре обнаружили тело шеф-редактора ГТРК «Кубань»
Тело 48-летней Зои Коноваловой, шеф-редактора ГТРК «Кубань», полиция обнаружила в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. Похоронами журналистки занимается телекомпания и региональный Союз журналистов.
О том, что женщину обнаружили мертвой правоохранители ТАСС подтвердила председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.
По ее словам, эти данные, в свою очередь, сообщила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Анатольевна Минькова после общения со взрослым сыном бывшей коллеги и полицией.
Диана Горбань уточнила, что кроме сына, у Коноваловой осталась 15-летняя дочь.
«И ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах», – цитирует ее ТАСС.
Ранее стало известно, что внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 69-летний Алексей Аджубей умер в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
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