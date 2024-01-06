В Краснодаре обнаружили тело шеф-редактора ГТРК «Кубань»

О том, что женщину обнаружили мертвой правоохранители ТАСС подтвердила председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.

По ее словам, эти данные, в свою очередь, сообщила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Анатольевна Минькова после общения со взрослым сыном бывшей коллеги и полицией.



Диана Горбань уточнила, что кроме сына, у Коноваловой осталась 15-летняя дочь.

«И ГТРК "Кубань", и Союз журналистов подключатся и окажут содействие в похоронах», – цитирует ее ТАСС.

Ранее стало известно, что внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 69-летний Алексей Аджубей умер в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.



