В Краснодаре не будут проводить парад Победы

На заседании краевого Законодательного собрания он указал, что проведение подобных мероприятий в сложившихся условиях - это большой риск.

«Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад... мы не можем», - подчеркнул Кондратьев.

Он также добавил, что парад пройдёт в Новороссийске.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь во время парада Победы в Москве может стать законной целью для ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

