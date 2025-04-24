В Краснодаре не будут проводить парад Победы
В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
На заседании краевого Законодательного собрания он указал, что проведение подобных мероприятий в сложившихся условиях - это большой риск.
«Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад... мы не можем», - подчеркнул Кондратьев.
Он также добавил, что парад пройдёт в Новороссийске.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин заявил, что Красная площадь во время парада Победы в Москве может стать законной целью для ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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