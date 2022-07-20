В КПРФ заявили, что через 100 лет в России будет жить советский народ
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что после развала СССР российские власти могли сделать единую страну, сообщает NEWS.ru.
Комментируя слова главы Крыма Сергея Аксёнова, обвинившего большевиков в украинизации Украины, он отметил, что был шанс исправить это решение, однако государство в итоге построили по национально-территориальному признаку.
Парламентарий вспомнил Владимира Жириновского, который предлагал «сделать только губернии, без всяких республик и автономных областей», теперь же исправлять это положение довольно сложно, так как «крупные национальности бережно относятся к своей культуре».
«Если они считают, что большевики неправильно строили государство, пусть построят новое. Они 30 лет уже у власти. Постройте так, как вы хотите. Я посмотрю, что у вас получится», — подчеркнул депутат.
Арефьев добавил, что, по его мнению, через 100–200 лет грани между национальностями сотрутся и «все будут жить в одной стране» и называться «советский народ».
Ранее Аксенов заявил, большевики искусственно в 1930-е годы «украинизировали Украину», а проживающих на этой территории людей «искусственно разделили», сообщает Газета.ру.
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