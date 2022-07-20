В КПРФ заявили, что через 100 лет в России будет жить советский народ

Комментируя слова главы Крыма Сергея Аксёнова, обвинившего большевиков в украинизации Украины, он отметил, что был шанс исправить это решение, однако государство в итоге построили по национально-территориальному признаку.

Парламентарий вспомнил Владимира Жириновского, который предлагал «сделать только губернии, без всяких республик и автономных областей», теперь же исправлять это положение довольно сложно, так как «крупные национальности бережно относятся к своей культуре».

«Если они считают, что большевики неправильно строили государство, пусть построят новое. Они 30 лет уже у власти. Постройте так, как вы хотите. Я посмотрю, что у вас получится», — подчеркнул депутат.

Арефьев добавил, что, по его мнению, через 100–200 лет грани между национальностями сотрутся и «все будут жить в одной стране» и называться «советский народ».

Ранее Аксенов заявил, большевики искусственно в 1930-е годы «украинизировали Украину», а проживающих на этой территории людей «искусственно разделили», сообщает Газета.ру.