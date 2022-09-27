В КПРФ раскритиковали инициативу ЛДПР об отправке военкомов на фронт
Перед военкомами стоят достаточно серьезные задачи, поэтому «прыгать и играть на каких-то сложностях» будет неуместно. Так пресс-секретарь фракции КПРФ в Госдуме Александр Ющенко прокомментировал инициативу ЛДПР об отправке военкомов в зону спецоперации России на Украину, сообщает NEWS.ru.
По мнению представителя КПРФ, отправка в зону СВО должна быть осознанным выбором каждого гражданина, готового защищать Родину, а не «лишь бы кого отправить и забыть».
«Тут надо понимать, что перед нами стоят достаточно серьезные задачи, и это не шутки», — заявил он.
С военкомами, которые допускают грубые ошибки или участвуют в коррупционных схемах, должны разбираться следственные органы, а потом суд, считает Ющенко. По его словам, людей, чья безалаберность приводит к гибели граждан, необходимо изолировать.
«Что касается военкомов, которые допускают коррупционные схемы и совершают другие противоправные действия, то с ними должны разбираться следственные органы, а дальше суд, который должен выносить им приговор, основываясь на законах военного времени», — добавил Ющенко.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал исправить ошибки при мобилизации, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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