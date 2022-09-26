СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате
Мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска в Иркутской области, по предварительной информации, один человек ранен.
Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленник вошел в здание и открыл огонь из обреза. По данным издания, стрелка задержали.
В свою очередь, Telegram-канал «112» указывает, что в ходе стрельбы был ранен военком Александр Елисеев: он проводил инструктаж мобилизованных, когда один из присутствующих выстрелил ему в спину.
Пострадавшего доставили в реанимацию, пишет Газета.ру. Данные о других возможных жертвах уточняются, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+151 тыс. / сут.
Умерли
387 тыс.+310 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+162 тыс. / сут.
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 2 октября
- СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате
- СМИ: Запад может ответить обычным оружием в случае ядерного удара России на Украине
- Япония запретила экспорт в Россию «связанных с химическим оружием» товаров
- В МИД Белоруссии заявили о готовности обратиться в суд для возвращения своего имущества на Украине
- Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков
- СМИ: В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов в Россию
- МВД Италии: Правоцентристская коалиция победила на выборах в парламент
- В Италии заявили, что Байдена хочет разделить Европу на две части
- В США разработали план на случай применения ядерного оружия Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru