СМИ: В Усть-Илимске неизвестный открыл стрельбу в военкомате

Мужчина устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска в Иркутской области, по предварительной информации, один человек ранен.

В белгородском селе два человека ранены при обстреле с украинской стороны

Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленник вошел в здание и открыл огонь из обреза. По данным издания, стрелка задержали.

В свою очередь, Telegram-канал «112» указывает, что в ходе стрельбы был ранен военком Александр Елисеев: он проводил инструктаж мобилизованных, когда один из присутствующих выстрелил ему в спину.

Пострадавшего доставили в реанимацию, пишет Газета.ру. Данные о других возможных жертвах уточняются, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПострадавшиеВоенкоматыСтрельбаИркутская Область
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