«Это бред!»: В Госдуме не поддержали законопроект КПРФ о выходе России из МВФ
Артем Кирьянов и Анатолий Аксаков в эфире НСН заявили, что Россия может не прислушиваться к указаниям МВФ, а выходить из финансовой структуры, теряя площадку для переговоров, не стоит.
Международный валютный фонд (МВФ) выступает важной переговорной площадкой, поэтому России не следует выходить из структуры, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») в беседе с НСН.
Накануне депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Международного валютного фонда. Авторы считают, что МВФ обязывает Россию проводить политику, которая лишает ее валютной самостоятельности – права повышать или понижать обменный курс рубля, но обязывает привязывать курс рубля к иностранной валюте. Кирьянов инициативу не поддержал.
«Я не поддерживаю эту инициативу. На сегодняшний день стало очевидно, что для России указания каких-либо международных структур перестали быть значимыми. Когда речь идет о выходе из международных структур, это должно иметь очень серьезные основания, потому что в любом случае международные финансовые структуры – это переговорная площадка. Если в официальном формате какие-то мнения не учитываются, я сейчас говорю не только о МВФ, то все равно существует формат дипломатии на полях, формат переговоров на этих площадках. Я думаю, что здравый смысл пребывания там остается. Что касается инициативы КПРФ, это не первая инициатива по выходу из различных структур. Это просто политический формат», - объяснил он.
Более категорично к предложению коллег отнесся глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Инициативу о выходе из МВФ он в комментарии НСН назвал «бредом».
«Честно говоря, это какие-то странные заявления, даже трудно комментировать. Это бред. Никто никого не обязывает. Бредни комментировать не хочется», - заключил он.
Ранее в прогнозе Saxo Bank говорилось, что Индия, КНР и страны, входящие в ОПЕК+, могут выйти из Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 год. По словам экспертов, страны, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, признают превращение Вашингтоном доллара в оружие, сообщает «Радиоточка НСН».
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