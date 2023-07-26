«Это бред!»: В Госдуме не поддержали законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

«Я не поддерживаю эту инициативу. На сегодняшний день стало очевидно, что для России указания каких-либо международных структур перестали быть значимыми. Когда речь идет о выходе из международных структур, это должно иметь очень серьезные основания, потому что в любом случае международные финансовые структуры – это переговорная площадка. Если в официальном формате какие-то мнения не учитываются, я сейчас говорю не только о МВФ, то все равно существует формат дипломатии на полях, формат переговоров на этих площадках. Я думаю, что здравый смысл пребывания там остается. Что касается инициативы КПРФ, это не первая инициатива по выходу из различных структур. Это просто политический формат», - объяснил он.

Более категорично к предложению коллег отнесся глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Инициативу о выходе из МВФ он в комментарии НСН назвал «бредом».

«Честно говоря, это какие-то странные заявления, даже трудно комментировать. Это бред. Никто никого не обязывает. Бредни комментировать не хочется», - заключил он.

Ранее в прогнозе Saxo Bank говорилось, что Индия, КНР и страны, входящие в ОПЕК+, могут выйти из Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 год. По словам экспертов, страны, которые не являются союзниками Соединенных Штатов, признают превращение Вашингтоном доллара в оружие, сообщает «Радиоточка НСН».

