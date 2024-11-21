В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина

Знаменитый шалаш, в котором скрывался от полиции во времена Временного правительства в России Владимир Ульянов (Ленин), сожгли неизвестные, сообщает 78.ru.

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Местные жители в соцсетях публикуют фотографии полностью выгоревшего места, где располагалось временное убежище вождя Великой Октябрьской социалистической революции. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция. До этого случая шалаш неоднократно восстанавливали после поджогов и сильного ветра.

Памятник «Шалаш» архитектора Гегелло был открыт 15 июля 1928 года.

Ранее при теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Сомов
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