В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина
Знаменитый шалаш, в котором скрывался от полиции во времена Временного правительства в России Владимир Ульянов (Ленин), сожгли неизвестные, сообщает 78.ru.
Местные жители в соцсетях публикуют фотографии полностью выгоревшего места, где располагалось временное убежище вождя Великой Октябрьской социалистической революции. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция. До этого случая шалаш неоднократно восстанавливали после поджогов и сильного ветра.
Памятник «Шалаш» архитектора Гегелло был открыт 15 июля 1928 года.
Ранее при теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Wildberries опровергли, что Татьяна Ким планирует стать президентом России
- Майли Сайрус выпустит альбом «Something Beautiful», вдохновленный группой Pink Floyd
- НБКИ: Количество выданных автокредитов упало в октябре на 35%
- Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
- Венгрия разворачивает новую систему ПВО на северо-востоке у границы с Украиной
- В Китае геологи нашли запасы золота на $82,8 млрд
- Такер Карлсон назвал США фашистским государством
- Комитет Госдумы одобрил закрепление термина «студенческая семья» в законодательстве
- Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
- Российская армия освободила населенный пункт Дальнее в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru