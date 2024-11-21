В Сестрорецке неизвестные сожгли шалаш Ленина

Местные жители в соцсетях публикуют фотографии полностью выгоревшего места, где располагалось временное убежище вождя Великой Октябрьской социалистической революции. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция. До этого случая шалаш неоднократно восстанавливали после поджогов и сильного ветра.

Памятник «Шалаш» архитектора Гегелло был открыт 15 июля 1928 года.

Ранее при теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

