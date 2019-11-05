В Котловке в ходе реновации построят ряд социальных объектов
В ходе реализации программы реновации в микрорайоне 18 столичного района Котловка кроме жилых домов возведут новый детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там планируется благоустроить территорию вдоль реки Коршунихи.
Как отмечает АНГ Москва, в этом районе активно идет переселение. Из 238 семей, которые участвуют в программе, 76% уже определились с квартирами и заключили договоры. Также сообщается, что жители трех домов переезжают в две современные новостройки. Проект разработан таким образом, чтобы вокруг этих зданий, где уже живут участники программы реновации, вырос современный квартал с социальными объектами, зелеными зонами и благоустроенными пространствам.
Напомним, в сейчас проект застройки жилого квартала проходит процедуру публичных слушаний. Они стартовали 1 ноября в районах Нагатинский Затон, Выхино-Жулебино, Проспект Вернадского и Котловка. Жители могут ознакомиться с предложениями проектировщиков и оставить свои предложения на экспозициях – они будут работать в каждом районе с 8 по 14 ноября. Также это можно сделать в информационном центре программы реновации, который располагается на 2-ой Брестской улице, дом 6.
Ранее НСН писала, что строительство учебного корпуса, в котором разместятся блок начальных классов для 175 учеников и детский сад на 150 мест, предусмотрено проектом застройки квартала реновации в Тимирязевском районе. Кроме того, в районе могут появиться детско-взрослая поликлиника, центр дополнительного образования и художественная школа. Также стало известно, что территорию района озеленят. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Во дворах установят современные детские площадки и уличные спортивные тренажеры. В микрорайоне проложат сеть велодорожек и установят пункты велопроката.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Захарова: Самолету с вице-премьером РФ запретили влетать в Эстонию
- Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%
- Россия увеличит размер материальной помощи Африке
- Минфин оценил доходы бюджета из-за повышения НДС
- В России может снова появиться понятие «военная тайна»