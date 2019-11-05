В Котловке в ходе реновации построят ряд социальных объектов

В ходе реализации программы реновации в микрорайоне 18 столичного района Котловка кроме жилых домов возведут новый детский сад и спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там планируется благоустроить территорию вдоль реки Коршунихи.

Как отмечает АНГ Москва, в этом районе активно идет переселение. Из 238 семей, которые участвуют в программе, 76% уже определились с квартирами и заключили договоры. Также сообщается, что жители трех домов переезжают в две современные новостройки. Проект разработан таким образом, чтобы вокруг этих зданий, где уже живут участники программы реновации, вырос современный квартал с социальными объектами, зелеными зонами и благоустроенными пространствам.

Напомним, в сейчас проект застройки жилого квартала проходит процедуру публичных слушаний. Они стартовали 1 ноября в районах Нагатинский Затон, Выхино-Жулебино, Проспект Вернадского и Котловка. Жители могут ознакомиться с предложениями проектировщиков и оставить свои предложения на экспозициях – они будут работать в каждом районе с 8 по 14 ноября. Также это можно сделать в информационном центре программы реновации, который располагается на 2-ой Брестской улице, дом 6.