Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» посетила Авдеевку

«Я начинаю читать стихи, и вдруг одна женщина рыдает, просто как ребёнок, подходит, меня обнимает и говорит: "А вы знаете, я вас узнала по голосу"», — пояснила поэтесса.

Как добавила Кучерова, женщина сообщила ей, что «в оккупации» слушала донецкое радио и голос автора стихов помогал ей не озлобиться.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный посетил Горловку. Он передал гуманитарный груз и подарки Детскому социальному центру и пообщался с бойцами российской армии в одной из больниц города, напоминает «Радиоточка НСН».

