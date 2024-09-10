Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» посетила Авдеевку
Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» Инна Кучерова посетила Авдеевку в ДНР и передала гуманитарную помощь. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвящённой выходу сборника RT «ПоэZия русской зимы», передает RT.
«Я начинаю читать стихи, и вдруг одна женщина рыдает, просто как ребёнок, подходит, меня обнимает и говорит: "А вы знаете, я вас узнала по голосу"», — пояснила поэтесса.
Как добавила Кучерова, женщина сообщила ей, что «в оккупации» слушала донецкое радио и голос автора стихов помогал ей не озлобиться.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный посетил Горловку. Он передал гуманитарный груз и подарки Детскому социальному центру и пообщался с бойцами российской армии в одной из больниц города, напоминает «Радиоточка НСН».
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